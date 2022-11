Nürnberg muss sparen: Stadtrat berät Haushalt

Der Nürnberger Stadtrat hat am Donnerstag über den Haushaltsentwurf für 2023 beraten. Die hoch verschuldete Stadt will bis 2026 jährlich 50 Millionen Euro einsparen – und darüber gab es jede Menge Diskussionen. Die verschiedenen Haushaltsreden der Fraktionen zogen sich bis zur Mittagszeit, wie ein Stadtsprecher sagte. Mehr als 200 Einzelabstimmung werde es voraussichtlich geben. Zur finalen Abstimmung werde es voraussichtlich erst am späten Nachmittag kommen.

Die Bezirksregierung von Mittelfranken hatte als Kommunalaufsicht den Haushalt von Bayerns zweitgrößter Stadt im Februar nur unter strengen Auflagen genehmigt und diese zum Sparen verpflichtet. Aktuell belasten vor allem steigende Personal- und Energiekosten sowie Sozialausgaben den Nürnberger Stadthaushalt. Zugleich sinken die Einnahmen aus den Gewerbesteuerzinsen und die Zuschüsse von Bund und Land.

Der Stadtkämmerer plant deshalb, unter anderem 500 Vollzeitstellen in der Stadtverwaltung zu streichen, freiwerdende Stellen vorübergehend nicht neu zu besetzen, Großveranstaltungen zu reduzieren und Kulturangebote zum Teil zu schließen.