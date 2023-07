Nürnberger Stadion: Machbarkeitsstudie empfiehlt Vollumbau

Der 1. FC Nürnberg und die Stadt Nürnberg haben am Freitag die bei den fränkischen Fußball-Fans lang erwartete Machbarkeitsstudie zum Max-Morlock-Stadion vorgestellt. «Zusammenfassend empfiehlt die Studie eine behutsame Weiterentwicklung des Gesamtareals sowie den Umbau des Stadions zum Fußballstadion und der separaten Bündelung von weiteren sportlichen Nutzungen wie Leichtathletik, American Football und Weiterem auf den angrenzenden Flächen des Stadions», teilte der fränkische Zweitligist mit.

Die Stadionumgestaltung soll unter denkmalschutzgerechter Integration der achteckigen Grundform und der Haupttribünenfassaden geschehen. «Die Kosten hierfür lägen nach ersten Schätzungen bei rund 200 Millionen Euro», hieß es. Nürnbergs Kaufmännischer Vorstand, Niels Rossow, sprach von einem «sehr zukunftsfähigen Resultat».

Die Heimspielstätte des «Clubs» ist schon lange in die Jahre gekommen. Die Studie resultiert aus dem festgestellten Sanierungsbedarf. «Gleichzeitig haben der 1. FCN und die gescheiterte EM-Bewerbung Handlungsbedarf aufgezeigt. Daraufhin hat die Stadt im Januar 2022 beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, welche in den letzten Monaten durchgeführt und jetzt vorgelegt wurde», teilten die Nürnberger mit.

Die vorgelegte Studie ist eine Empfehlung. «Wir möchten nun gerne die Einschätzung der Bürgerschaft hören. Die endgültige Entscheidung trifft dann der Stadtrat, der bereits in die nächsten Schritte eng eingebunden wird», sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König. Im Stadtrat soll im Winter 2023/2024 über weitere Schritte entschieden werden.