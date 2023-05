Nürnberger im Training – Wekesser macht Schritt zu Comeback

Der 1. FC Nürnberg kann im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Fabian Nürnberger hoffen. Der Mittelfeldakteur nahm am Dienstag nach seinem Muskelfaserriss wieder das Training auf. Wie der FCN mitteilte, trainierten Florian Hübner und Taylan Duman individuell. Gute Nachrichten gab es vom Langzeitverletzten Erik Wekesser. Dieser machte beim Training am Dienstagvormittag einen Schritt Richtung Comeback. Nächster Gegner der Franken ist am Sonntag der 1. FC Kaiserslautern. In der Tabelle belegt der «Club» Rang 13.