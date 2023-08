Nürnberger Herbstfest eröffnet

Es ist eines der größten Volksfeste Bayerns: In Nürnberg ist am Freitag das Herbstfest eröffnet worden. Nach dem Einmarsch des Festzugs hat Bürgermeister Christian Vogel (SPD) am Abend das erste Fass Bier angezapft.

Fahrgeschäfte, Schausteller und ein Festzelt mit Livemusik sollen heuer wieder Hunderttausende Besucherinnen und Besucher in Bayerns zweitgrößte Stadt locken. Das Volksfest blickt auf eine lange Geschichte zurück – die erste Ausgabe fand 1826 zu Ehren des bayerischen Königs Ludwig I. statt. Das Herbstfest empfängt nun bis zum 10. September Gäste.