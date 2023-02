Nürnberger Flughafen: Website nach Angriff nicht erreichbar

Die Website des Nürnberger Flughafens ist am Donnerstag offensichtlich zur Zielscheibe von Hackern geworden. Dem Flughafen sei gegen 8.10 Uhr aufgefallen, dass sie nicht erreichbar sei, sagte ein Sprecher. Wenige Stunden später war der Internetauftritt wieder erreichbar. Es handelte sich dem Sprecher zufolge vermutlich um eine Attacke, bei der die Website in kürzester Zeit bewusst so viele Anfragen bekam, dass sie wegen Überlastung in die Knie ging.

Die Probleme hätten keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr in Nürnberg gehabt, sagte der Sprecher. Die Website sei von den übrigen Flughafen-Systemen getrennt.

Die Website des Münchner Flughafens sei bereits am Mittwoch Ziel eines ähnlichen Angriffes gewesen, sagte ein Sprecher nun. Die entsprechenden Abwehrmaßnahmen hätten aber gut funktioniert, so dass sie nicht lahmgelegt worden sei. Zeitweise sei es zu längeren Ladezeiten gekommen. Am Donnerstag laufe die Seite ohne Probleme.