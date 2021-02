Nürnberger Behrens: «Ausland war immer ein Thema»

Nürnberg (dpa/lby) – Der frühere Nürnberger Kapitän Hanno Behrens kann sich im Sommer einen Wechsel ins Ausland vorstellen. «Das Ausland war immer ein Thema, das mich reizt. Ob das aber jetzt schon im Sommer was wird, weiß ich nicht. Ich kann da noch keine Tendenz sagen. Es ist ja auch noch ein bisschen hin», sagte Behrens am Dienstag in einem auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Interview. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

«Im Fußball ist es schwer, Dinge groß zu planen. Jetzt ist gerade die Transferperiode vorbei, deshalb mache ich mir keine Gedanken und schaue auf die Mannschaft», sagte der 30-Jährige weiter.

Behrens spielt seit Sommer 2015 beim «Club» und ist mit 147 Partien Nürnbergs Rekordspieler in der 2. Bundesliga. Der Mittelfeldspieler ist seit dieser Saison nicht mehr Kapitän und auch kein Stammspieler.

