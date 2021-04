Nürnberger Bardentreffen wegen Corona nur in Sonderformaten

Nürnberg (dpa/lby) – Das Nürnberger Bardentreffen wird wegen der Corona-Pandemie für diesen Sommer in seinem üblichen Umfang wie schon im Vorjahr abgesagt. Es soll aber zumindest in Sonderformaten stattfinden. Als Ersatz für das Musikfestival sei ein Bühnenprogramm am Dutzendteich sowie am Rande der Altstadt geplant, teilte ein Sprecher der Stadt am Freitag mit.

An der Seebühne am Dutzendteich sollen vom 30. Juni bis 4. Juli Künstlerinnen und Künstler der Weltmusik sowie Singer-Songwriter auftreten. Ab Mitte Juni bespielen voraussichtlich für sechs Wochen lokale Kunstschaffende eine «Sommerbühne» am Spittlertor.

Die Stadt wolle die schwer gebeutelte Kulturbranche unterstützen und den Menschen «zumindest ein Stück weit das Lebensgefühl» ermöglichen, das derzeit so sehr fehle, sagte Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Am Dutzendteich waren bereits vergangenes Jahr Konzerte gespielt worden. Besucher konnten damals von Booten aus zusehen.

Das Bardentreffen war eigentlich vom 30. Juli bis 1. August in Nürnberg geplant. Es zieht laut Stadt jährlich bis zu 200 000 Besucherinnen und Besucher sowie Kunstschaffende in Nürnbergs Altstadt. In seiner regulären Form ist das Festival nun wieder für Ende Juli 2022 geplant.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-142777/2