Nürnberg will Heimflaute gegen Kiel beenden

Nürnberg (dpa/lby) – Nach zuletzt zwei Heimniederlagen hofft der 1. FC Nürnberg, durch einen Sieg gegen Holstein Kiel Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. «Wir sind top gefestigt», sagte «Club»-Trainer Robert Klauß vor dem Duell mit den Norddeutschen in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr).

Zufrieden zeigte sich der Trainer vor allem mit der kämpferischen Leistung seiner Mannschaft in dieser Saison – auch wenn das Topspiel gegen den FC St. Pauli zuletzt 2:3 geendet hatte. «Wir sind gut zurückgekommen und komplett im Spiel geblieben», sagte Klauß. Daran wolle sein Team anknüpfen.

In Kiel erwartet der Coach «einen richtig guten Gegner». Der Verein sei besser als ihr aktueller Tabellenstand widerspiegelt, befand Klauß. Die Kieler belegen nach 15 Spielen den zwölften Platz, fünf Ränge hinter den Franken. Bis auf Florian Hübner und Felix Lohkemper seien am Samstag alle FCN-Spieler einsatzbereit.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-241139/4