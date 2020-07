Nürnberg will gewinnen: Ingolstadt hofft auf «Wunder»

Ingolstadt (dpa) – In der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Nürnberg seine gute Ausgangslage nicht mehr verspielen. Nach einem 2:0 im Hinspiel hat der «Club» im Rückspiel am Samstag (18.15 Uhr/ZDF/DAZN/Amazon Prime) beim FC Ingolstadt beste Chancen auf die Rettung. In Sicherheit wollen sich die Franken aber nicht wähnen. Interims-Trainer Michael Wiesinger sagte, er habe «keinerlei Anzeichen gemerkt, dass irgendjemand glauben könnte, dass wir schon durch sind». Nach einer missratenen Saison kann nun doch der zweite Absturz in die Drittklassigkeit vermieden werden.

Der FCI will sich trotz der schwierigen Ausgangslage nicht aufgeben und um das «Wunder» kämpfen, wie es Trainer Tomas Oral nennt. Allerdings fehlt den Oberbayern Routinier Maximilian Beister. Ob Stürmer Stefan Kutschke wie erhofft fit wird oder wie schon im Hinspiel ausfällt, das entscheidet sich erst am Spieltag.