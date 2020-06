Nürnberg überrascht mit 1:1 beim Spitzenreiter Bielefeld

Bielefeld (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punkt beim Spitzenreiter Arminia Bielefeld geholt. Beim 1:1 (0:1) am Samstag war für den «Club» nach einem chancenlosen Beginn am Ende sogar ein Auswärtssieg möglich.

Patrick Erras sorgte in der 43. Spielminute per Kopf nach einem präzisen Eckball von Philip Heise für das Ausgleichstor in der zuschauerlosen Schüco Arena. Der Aufstiegsanwärter hatte nach dem 18. Saisontor von Stürmer Fabian Klos (14.) verdient geführt.

Mit 33 Punkten bleibt der «Club» in akuter Abstiegsgefahr. Aber das Team von Trainer Jens Keller kann aus dem Auftritt in Ostwestfalen Zuversicht schöpfen – zumindest aus der Zeit nach dem 1:1. Vorher dominierte die Arminia. Torjäger Klos traf nach schlimmen Fehlpässen der Nürnberger Robin Hack und Erras zweimal den Pfosten (9./24.).

Nach dem überraschenden Ausgleich blühte der «Club» auf. Jetzt war Überzeugung im Spiel, die Körpersprache stimmte. Nach einem klasse Pass von Hanno Behrens hatte Fabian Schleusener das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber freistehend an Torwart Stefan Ortega (62.).

Ein Schuss von Hack wurde von der Arminia auf der Linie geklärt (71.). Ein starker Rückhalt im «Club»-Tor war Christian Mathenia, der gegen Andreas Voglsammer (78.) und Reinhold Yabo (88.) rettete. Kurz vor Schluss konnte der eingewechselte FCN-Angreifer Michael Frey den Ball nicht über die Torlinie drücken – Ortega wehrte mit der Hand ab.