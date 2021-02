Nürnberg rechnet mit steigender Zahl von Corona-Demos

Nürnberg (dpa/lby) – Die Stadt Nürnberg rechnet in den nächsten Tagen und Wochen auch wegen des frühlingshaften Wetters mit einer steigenden Zahl von Corona-Demonstrationen. Die Zahl angemeldeter Versammlungen in Nürnberg habe deutlich zugenommen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Nürnberg hatte in den vergangenen Wochen den Ruf eines Demonstrations-Hotspots erlangt, nachdem es zu mehreren größeren, teils unangemeldeten Aufläufen von Gegnern der Corona-Maßnahmen gekommen war.

Im Jahr 2020 fanden in Nürnberg nach Angaben der Stadtverwaltung 621 Demonstrationen statt, davon 155 mit Corona-Bezug. In diesem Jahr waren bereits 131 Versammlungen angezeigt, davon 69 mit Corona-Bezug. Zum Vergleich: 2019 waren es 524 Demonstrationen, 2018 waren es nur 440.

Die Nürnberger Polizei beobachtet, dass immer mehr Versammlungsteilnehmer ärztliche Atteste vorlegen, die sie von der Maskenpflicht befreien. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, sich auch im Freien an die Corona-Regeln zu halten, Polizeibeamte würden verstärkt kontrollieren.

Für das kommende Wochenende sind in Nürnberg 13 Versammlungen angekündigt, 5 davon mit Corona-Bezug. Auch für den März gebe es bereits Anmeldungen. Die Stadt erwarte jedoch keine problematischen Demonstrationen, hieß es.

