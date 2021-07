Nürnberg mit torlosem Remis im Testspiel gegen Krasnodar

Jenbach (dpa/lby) – Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sein Trainingslager mit einem torlosen Remis im Testspiel gegen FK Krasnodar abgeschlossen. Die Franken spielten am Samstag in Jenbach in Österreich gegen den russischen Erstligisten 0:0. «Das war ein gutes Testspiel. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, die Chancen dazu waren auch da. In Summe waren wir die bessere Mannschaft», sagte FCN-Trainer Robert Klauß, betonte aber auch: «Wir haben aber auch gesehen, was noch fehlt, um zu gewinnen. Es war heute intensiv und auch taktisch anspruchsvoll, genau das, was wir brauchen.»

Zuvor hatten die Nürnberger Siege gegen den FSV Zwickau (5:1) und Wacker Innsbruck (3:1) eingefahren. In der vergangenen Woche brachte Klauß sein Team im Trainingslager in Natz-Schabs in Schwung. Los geht die Saison für die Franken am 25. Juli mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue.

