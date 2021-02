Nürnberg mit dürftigem Remis gegen Eintracht Braunschweig

Nürnberg (dpa) – Der 1. FC Nürnberg hat auch gegen Eintracht Braunschweig seinen ersten Heimsieg in diesem Fußball-Jahr verpasst. In einer an Torraumszenen armen Zweitligapartie mussten sich die Franken am Sonntag mit einem 0:0 begnügen. Eine Woche nach dem Last-Minute-Sieg beim Karlsruher SC bewahrten die Nürnberger mit dem Punktgewinn immerhin ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Die harmlosen Braunschweiger rutschten auf den vorletzten Tabellenrang.

Der «Club» hatte vor dem Seitenwechsel seine einzige echte Drangphase, als Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic einen wuchtigen Schuss von Nikola Dovedan über die Latte lenkte. Nach dem Seitenwechsel wurde die Eintracht mutiger. Sie bewies aber eins ums andere Mal, warum sie die schwächste Offensive der Liga stellt.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-629252/2