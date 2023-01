Nürnberg leiht Horn aus: Wintzheimer nach Braunschweig

Der 1. FC Nürnberg hat Defensivspieler Jannes Horn (25) vom VfL Bochum bis zum Saisonende ausgeliehen. Gleichzeitig verlässt Stürmer Manuel Wintzheimer (23) vorerst den fränkischen Fußball-Zweitligisten und wechselt ebenfalls auf Leihbasis zum Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig.

Wintzheimer war erst im Sommer vom Hamburger SV gekommen, konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen. «Manuel ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, seine Einsatzzeiten zu erhöhen. Dafür können wir ihm aktuell keine Garantie geben. Da wir im Offensivbereich ein ausreichendes Personalangebot besitzen, haben wir dem Wechsel zugestimmt», sagte Sportdirektor Olaf Rebbe am Samstag.

Nach den schweren Verletzungen von Tim Handwerker und Erik Wekesser mussten die Franken aber auf der linken defensiven Außenbahn nachbessern. Sportvorstand Dieter Hecking sagte über Horn: «Durch die langen Ausfälle von Tim Handwerker und Erik Wekesser haben wir Bedarf auf der linken Abwehrseite gesehen. Mit Jannes Horn und Nene Brown haben wir jetzt zwei gelernte linke Außenverteidiger, das war unser Ziel. Da Jannes auch in der Innenverteidigung spielen kann, gibt er uns weitere Optionen und ist unsere logische und richtige Wahl.»

Der frühere Juniorennationalspieler Horn reist bereits am Sonntag mit der Mannschaft ins Trainingslager in die Türkei. Der «Club» bereitet sich bis zum 15. Januar in Belek auf die Rückrunde vor. Dabei sind Tests gegen den FC Schalke 04 am 10. Januar und gegen KS Cracovia aus Polen am 14. Januar angesetzt.

Im ersten Testspiel des Jahres trennte sich der FCN vor 1000 Zuschauern am Valznerweiher vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue 3:3 (2:1). Fabian Nürnberger (11. Minute/Foulelfmeter), Kwadwo Duah (14.) und Lukas Schleimer (76.) trafen für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl.

Am 29. Januar (13.30 Uhr) bestreitet der Tabellenelfte seinen Rückrundenauftakt zu Hause gegen den FC St. Pauli.