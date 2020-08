Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer Hessler aus Berlin

Nürnberg (dpa/lby) – Die Nürnberg Ice Tigers haben für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga Vincent Hessler von den Eisbären Berlin verpflichtet. Der 22-Jährige bekommt laut Mitteilung vom Sonntag bei den Franken einen Vertrag für eine Saison mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Der gebürtige Berliner hat bei den Eisbären sämtliche Nachwuchsstationen durchlaufen und auch in der DEL bislang ausschließlich für seinen Heimatklub gespielt. Die Saison 2019/20 verpasste Hessler aufgrund einer in der Vorbereitung erlittenen Handverletzung komplett.