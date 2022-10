Nürnberg Ice Tigers mehrere Monate ohne Top-Torschütze Stoa

Die Nürnberg Ice Tigers müssen einen weiteren längerfristigen Ausfall hinnehmen. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Samstag mitteilte, hat sich Nürnbergs bislang bester Torschütze Ryan Stoa im Training am Freitag eine schwere Unterkörperverletzung zugezogen und muss operiert werden. Der 35-jährige Amerikaner fällt nach Vereinsangaben rund drei Monate aus. Die Ice Tigers müssen bereits auf Verteidiger Nicholas Welsh und Stürmer Charlie Jahnke verzichten. Sie haben daher angekündigt, in Kürze einen weiteren Spieler unter Vertrag zu nehmen.