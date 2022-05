Nürnberg Ice Tigers holen Torwart Hungerecker aus Berlin

Die Nürnberg Ice Tigers haben einen neuen Torwart verpflichtet. Leon Hungerecker kommt von Meister Eisbären Berlin. Wie die Nürnberger am Freitag mitteilten, erhält der 24-Jährige einen Zweijahresvertrag. Er bildet künftig mit Niklas Treutle das Torhüterduo der Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Hungerecker absolvierte in der abgelaufenen Saison für die Eisbären seine ersten beiden DEL-Spiele. Sonst kam er mit einer Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2 zum Einsatz.

«Er war in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils als Torhüter des Jahres in der DEL2 nominiert. Mit Niklas Treutle und Leon Hungerecker sind wir auf der Torhüter-Position sehr gut aufgestellt», befand Sportdirektor Stefan Ustorf.