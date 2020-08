Nürnberg Ice Tigers auch kommende Saison mit Gilbert

Nürnberg (dpa/lby) – Die Nürnberg Ice Tigers setzen auch in der kommenden Saison auf Verteidiger Tom Gilbert. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mitteilte, erhält der 37-Jährige einen neuen Einjahresvertrag und geht damit in seine vierte Saison im Trikot der Ice Tigers. Gilbert hat in 143 DEL-Spielen bislang neun Tore erzielt und 44 vorbereitet. Vor seinem Engagement in Nürnberg hatte der US-Amerikaner 672 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert.

«Tom ist ein extrem wichtiger Führungsspieler in der Kabine. Er hat in allen Bereichen die nötige Ruhe und Qualität, junge Spieler zu führen, ihre Entwicklung zu unterstützen und damit die Mannschaft besser zu machen», sagte Sportdirektor André Dietzsch.