Nürnberg gegen Sandhausen: «Lösungen sind da»

Der 1. FC Nürnberg will seinen Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga «mit einer gewissen Körperlichkeit» beim SV Sandhausen stoppen. «Wir müssen schaffen, ihre Wucht rauszunehmen. Sie spielen zielstrebig und haben gute Standards», warnte «Club»-Trainer Robert Klauß vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr).

Nach zwei sieglosen Partien in Serie stehen die Franken auf dem 13. Tabellenplatz. Vor allem ihre verletzungsgeplagte Defensive bereitete den ambitionierten Nürnbergern zuletzt Probleme. «Wichtig wird sein, dass wir da stabiler werden», sagte Klauß und verriet: «Die Lösungen sind da. Die sind trainiert und besprochen».

Neben den Langzeitverletzten um Tim Handwerker und Lukas Schleimer müssen die Franken gegen den Zehnten der Liga weiter auf Kapitän Christopher Schindler verzichten. Mittelfeldspieler Taylan Duman könne wegen einer Reizung im Fuß auch nicht spielen, sagte Klauß.