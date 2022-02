Novavax: Sachsen startet mit Impfungen für Beschäftigte im Gesundheitssektor

Der Stichtag für die einrichtungsbezogene Impfpflicht rückt immer näher. Bis zum 16. März müssen Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegesektor gegen Corona geimpft sein. Wer sich bisher nicht mit den Vektor- und mRNA-Impfstoffen impfen lassen wollte, kann seine Impfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax nachholen. Der Freistaat Sachsen startet in dieser Woche mit den Impfungen. Vorrang haben, wie gesagt, die Menschen aus dem Gesundheitsbereich. Die erste Lieferung umfasst 69.000 Impfdosen. Wegen der geringen Liefermenge stellt der Freistaat den Impfstoff von Novavax zunächst jeweils einem staatlichen Impfzentrum pro Landkreis oder kreisfreien Stadt zur Verfügung. In Vogtland ist es die Impfstelle in Eich.

Termine über das Buchungsportal des DRK unter https://sachsen.impfterminvergabe.de/