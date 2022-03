Novavax: Anmeldung für Impftermine im Hofer Land

Mit dem Proteinimpfstoff von Novavax sollen auch die letzten Impfskeptiker von einer Corona-Schutzimpfung überzeugt werden. So zumindest die Hoffnung der Bundesregierung. Rund 225.000 Novavax-Impfdosen sind in Bayern

eingetroffen. Im Hofer Land werden die ersten Dosen davon ab morgen verimpft. In den Impfzentren in Helmbrechts und in der Hofer Freiheitshalle sollen zunächst Personen aus dem Gesundheitswesen den Wirkstoff erhalten. Grund ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab dem 15. März in Kraft tritt. Impftermine müsst ihr vorab telefonisch oder über das Online-Portal anmelden. Ab kommender Woche steht der Proteinimpfstoff für alle Bürger zur Verfügung. Auch hierfür müsst ihr einen Termin vereinbaren. Novavax wird bisher nur an die Personen verimpft, die zuvor noch keinen mRNA-Impfstoff erhalten haben.

Im vogtländischen Impfzentrum in Eich gibt es Novavax bereits für alle Personengruppen. Alle Infos gibt es hier:

Die Impfungen mit “Novavax” finden ausschließlich nach vorheriger Anmeldung statt. Termine können telefonisch über die Impfhotline 09281/57-777 (Montag-Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr, Samstag von 08:00 bis 13:00 Uhr) oder online unter www.impfzentren.bayern vereinbart werden.

Freitag, 04.03.22: (für Personen, die von der eintrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a lfSG betroffen und bislang ungeimpft sind)

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)

Hofer Freiheitshalle (11:00 – 17:00 Uhr)

Dienstag, 08.03.22:

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)

Freiheitshalle Hof (11:00 – 17:00 Uhr)

Donnerstag, 10.03.22:

Impfzentrum Helmbrechts (10:15 – 14:15 Uhr und 15:00 – 17:30 Uhr)