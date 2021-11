Das bayerische Kabinett hat in dieser Woche verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln angekündigt. Das Landratsamt Wunsiedel ist (…)

Verstöße gegen 3G-plus-Regeln: Polizei kontrolliert in Marktredwitz

Gleichzeitig macht sich immer mehr ein Flickenteppich breit, was die Corona-Maßnahmen betrifft. In Bayern gilt seit heute wieder der (…)

Corona-Update: Diffuses Infektionsgeschehen in der Region

In Bayern steht die Corona-Ampel auf Rot, Ministerpräsident Markus Söder hat den Katastrophenfall ausgerufen. Derzeit gelten strengere (…)

Im Frühjahr 2022 soll das neue Amazon-Logistikzentrum in Hof-Gattendorf eröffnen. Das soll auch zirka 1000 neue Jobs in der Region (…)

Hohe Nachfrage: Mehr Impfstellen im Vogtland geplant

Bayern will die Impfzentren wieder hochfahren. In Sachsen bleibt weiter alles an den Hausärzten und den mobilen Impfteams hängen. Und (…)