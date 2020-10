Notdienst muss sein: Münchberger Tierarzt verliert vor Gericht

Wenn unseren Haustieren am Wochenende etwas passiert, dann sind wir froh, wenn der Notdienst da ist. Ein Tierarzt aus Münchberg wollte das aber nicht machen und hat deshalb gegen seine Notdienstpflicht geklagt. Er war der Meinung, dass er auf Großtiere spezialisiert sei und es genügend Ärzte gebe, die den Notdienst in Hochfranken freiwillig übernähmen. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat die Klage jetzt abgewiesen, bestätigte eine Sprecherin des Gerichts Radio Euroherz. Es sei in Ordnung, dass der Tierärztliche Bezirksverband Oberfranken Tierärzte für den Notdienst verpflichtet.

Der Münchberger Tierarzt kann jetzt vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen.