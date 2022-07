Notbremsung bei Köditz: Zug fängt Feuer

Wenn ihr in den kommenden Stunden mit dem Zug zwischen Bad Steben und Marktredwitz fahren wollt, dann müsst ihr auf Ersatzbusse umsteigen. Die Strecke ist nämlich momentan wegen eines Zwischenfalls bei Köditz gesperrt. Dort fing ein Zug am Abend an der Außenseite Feuer. Der Lokführer leitete kurz vor dem Bahnhof eine Notbremsung ein und begann sofort, den Brand zu löschen. Den etwa zehn Fahrgästen im Zug ist nichts passiert. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand komplett. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang nicht klar.