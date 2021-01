Notbetreuung: Im Vogtlandkreis nur wenige Kinder in den Einrichtungen untergebracht

Für viele Eltern ist die anhaltende Corona-Pandemie eine echtes Logistikproblem. Kitas und Schulen haben immer noch zu und dann stellt sich die Frage: Wohin mit den Kids. Für diese Fälle bieten die Einrichtung eine Notbetreuung an. Das Ergebnis einer aktuellen Befragung durch das Staatsministerium für Kultus hat gezeigt, dass im Vogtlandkreis nur rund 24 Prozent der Kinder in einer Notbetreuung sind. Damit liegt der Vogtlandkreis am unteren Ende der Landesskala. Die Notbetreuung ist in der Sächsischen Corona Schutzverordnung geregelt und muss beantragt werden. Die Einrichtungen vor Ort entscheiden dann im Einzelfall, ob der Anspruch darauf besteht oder nicht.

(Symbolbild)