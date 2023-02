Notarzt-Standorte zusammenlegen: In Hochfranken kein Thema

Wer schon mal auf einen Notarzt warten musste, der weiß: Selbst ein paar Minuten können sich im Notfall wie eine Ewigkeit anfühlen. Deshalb gibt es auch festgelegte Notarztstandorte, von denen aus es höchstens 20 Minuten zum Patienten dauern darf. Eine Studie zu Notarztstandorten der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat für Verunsicherung in der Region gesorgt. Darum gings jetzt auch beim Zweckverband für den Rettungsdienst in Hochfranken.

Zusammengefasst, schlägt die Studie aus München vor, Notarztstandorte zusammenzulegen, um so knappe Kräfte zu bündeln. Die Notarztstandorte in Selb und Wunsiedel könnte man zum Beispiel in Marktleuthen vereinen. Der Vorsitzende des Zweckverbands, der Hofer Landrat Oliver Bär, hat aber gleich Entwarnung gegeben:

Dass die Zusammenlegung kein Muss ist, hatte bereits Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor einigen Wochen beim Notarzt-Standort Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth klargemacht. Aktuell gibts auch an den sechs Standorten in Hochfranken keine Probleme, hieß es in der Zweckverbandssitzung. Änderungen sind daher nicht nötig.