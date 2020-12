Not macht erfinderisch: Deutsche Arbeitnehmer bestellen Zigaretten von Kollegen aus dem Nachbarland

Den Spruch: Not macht erfinderisch nehmen einige im Moment ernster als sie sollten. Im Moment gelten ja Corona-bedingt verschärfte Einreisebestimmungen nach Tschechien. Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland geben Zigarettenbestellungen bei ihren Kollegen aus dem Nachbarland auf. Das haben die Zollbeamte in Selb festgestellt. Insgesamt 15 Stangen Zigaretten haben sie sicher gestellt, die sie bei Berufspendlern entdeckt haben. Diese sind für die Arbeitskollegen in Deutschland und somit zur gewerblichen Verwendung bestimmt gewesen. In allen Fällen haben die Beamten die Zigaretten sichergestellt – die fällige Tabaksteuer wurde vor Ort erhoben.