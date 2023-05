Norwegischer König Harald aus dem Krankenhaus entlassen

Der norwegische König Harald V. (86) ist nach einer Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Monarch sei aber weiter krankgeschrieben, teilte das Königshaus am Montag mit. Am Dienstag entscheide sich endgültig, ob er an den Feiern zum 17. Mai – dem norwegischen Nationalfeiertag – wie geplant teilnehmen könne.

König Harald war vor einer Woche ins Osloer Reichskrankenhaus gekommen. Der Norweger hat in den vergangenen Jahren einige Erkrankungen durchgemacht, die einen Aufenthalt im Krankenhaus notwendig machten. Erst im Dezember hatte er wegen einer Infektion ein paar Tage dort verbracht.