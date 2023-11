Norwegens Kronprinz Haakon lernt viel von seiner Tochter

Norwegens Kronprinz Haakon möchte seiner Tochter Ingrid Alexandra auf ihrem Weg in das Erwachsenenleben keine öffentlichen Ratschläge geben. «Sie ist klug und versteht viel, sowohl über die Gesellschaft als auch über ihre eigene Situation», sagte Haakon am Dienstag in München über die 19-Jährige, die nach ihm an zweiter Stelle der Thronfolge steht. Angesprochen darauf, welche Ratschläge er ihr denn erteile, antwortete er: «In dem Maße, in dem ich einen guten Rat habe, denke ich, dass ich ihn ihr geben und nicht mit allen teilen sollte.» Zudem betonte der 50-Jährige: «Ich lerne mindestens so viel von ihr, will ich meinen.»

Der norwegische Kronprinz befindet sich derzeit auf einem viertägigen Deutschlandbesuch. Dieser begann am Montagabend mit einem Festessen in der Münchner Residenz und wird nach einem weiteren Stopp in Hamburg am Donnerstag in Berlin enden. In der Bundeshauptstadt wird auch die Ehefrau des 50-Jährigen, Kronprinzessin Mette-Marit, zu der Reisegruppe stoßen – worauf sich Haakon nach eigenem Bekunden sehr freut. «Es ist sehr viel schöner, zusammen zu reisen, und ich mag es sehr, mit ihr zusammen zu arbeiten.»