Normaler Sommer: Bislang weniger Einsätze für Münchberger Feuerwehr

Es ist zwar wieder wärmer, die Waldbrandgefahr ist zumindest momentan kein Thema in der Region. Generell ist dieser Sommer kein Vergleich zum trockenen im vergangenen Jahr. Das spürt auch die Freiwillige Feuerwehr Münchberg. Voriges Jahr musste sie viel häufiger wegen Feldbränden oder Unfällen durch die Baustelle auf der A9 ausrücken:

So Vorstand Tobias Singer. Heuer ist es wieder deutlich ruhiger, wenngleich es immer wieder zu kuriosen Einsätzen kommt. In diesem Jahr sind ein Vater mit seiner Tochter auf ein Windrad in Laubersreuth geklettert, weil sie die abendliche Stimmung genießen wollten. Beide musste schließlich die Feuerwehr retten.