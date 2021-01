Nordische Kombination: Wind „verbläst“ Continentalcup Klingenthal

Das Wetter hat einfach nicht mitgespielt – Eigentlich sollte gestern (14.1.) der FIS Continentalcup in der Nordischen Kombination in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal beginnen. Weil der Wind aber zu stark war, konnten keine Ski-Sprünge stattfinden. Das hat der Vogtländische Skiclub Klingenthal mitgeteilt. Das geplante Training und der provisorische Wettkampfdurchgang mussten ausfallen. Stattdessen stand das Langlauftraining an. Für heute (15.1.) stehen ein weiterer Trainingsdurchgang und ein provisorischer Wettkampfsprung auf dem Programm. Um 14:30 Uhr soll dann der reguläre Wettkampfdurchgang beginnen. Noch bis Sonntag (17.1.) messen sich die Sportler im Skispringen und Langlaufen.