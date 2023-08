Nordische Kombination: Alpencup in Bischofsgrün

Der Sommer ist in den letzten Tagen nochmal zurückgekommen. Im Fichtelgebirge dreht sich am Wochenende aber schon alles wieder um den Wintersport. Auf den Ochsenkopfschanzen in Bischofsgrün und der Skirollerbahn in Neubau findet der internationale OPA-Alpencup der Nordischen Kombination der Frauen statt. Dabei treten die besten Juniorinnen der Nordischen Kombination aus Finnland, Italien, Österreich, Slowenien und Deutschland an. Die Wettbewerbe starten ab heute (Samstag) um 13 Uhr.

Zeitplan:

Samstag, 19.08.2023

13.00 Uhr Offizielles Training (1 Sprung)

13.30 Uhr PCR-Sprung

14:00 Uhr Einzel-Wettkampf (1 Sprung)

16:30 Uhr Skirollerlauf in Neubau

19:00 Uhr Teampräsentation und Siegerehrung am Marktplatz

Sonntag, 20.08.2023

09:30 Uhr Probedurchgang – Einzelwettkampf (1 Sprung)

10:30 Uhr Team-Wettkampf (1 Sprung)

13:00 Uhr Skirollerlauf in Neubau

13:45 Uhr Siegerehrung in Neubau