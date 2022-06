Nordic Walking: Frauen der G7-Chefs wandern um Ferchensee

Das G7-Partnerprogramm wird doch ein Damenprogramm – allerdings ohne die First Lady der USA. Jill Biden ist nicht dabei, wie das (…)

Bewegung in Natur: Vielfältiges Programm für G7-Partnerinnen

Mann am Rande von G7-Demo festgenommen und verletzt

Am Rande der G7-Demonstration in Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntag ein Mann festgenommen und verletzt worden. Er habe Beamte (…)