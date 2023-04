Nord-Seilbahn am Ochsenkopf abgerissen: So geht’s jetzt weiter

Die Seilbahn an der Ochsenkopf-Nordseite ist weg. Und die Trasse durch den Wald ist leer.

Es ist schon beeindruckend wie hier der Kran die letzten Stützen der Seilbahn noch entfernt. Momentan sind zwei Trupps der Firma Leitner unterwegs, die die Seilbahn zurückbauen. Der eine baut die Strecke zurück, das Seil ist komplet weg und liegt hier aufgerollt auf dem Boden. Der andere Trupp kümmert sich um die Stationen. Zeitgleich arbeitet der Forst an der neuen Lifttrasse und Pistenanbindung Richtung Mittelstation. Die Firmen Züblin und Stabag richten neue Wege in die Lifttrasse. Die Firma WB verlegt einen neuen Abwasserkanal und einen Medienkanal. Und das Team der Ochsenkopfseilbahn richtet ja auch noch die Südbahn her, mit neuer TÜV Abnahme und den Coaster für Ostern.