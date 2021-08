Eine Produktion der Luisenburg-Festspiele ist jetzt für einen bedeutenden Preis nominiert worden. Und zwar handelt es sich um das Musical „Der Name der Rose“, das in Wunsiedel heuer in einer besonderen Fassung gezeigt worden ist. Die Inszenierung fand die Musical-Akademie so überzeugend, dass sie jetzt beste Chancen hat, einen Deutschen Theaterpreis einzuheimsen. Die Preisvergabe findet im Oktober in Hamburg statt.