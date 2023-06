Die Prinzessin aus einer kanadisch-niederländischen Familie versucht, den Dialekt zu sprechen. Einzelne Worte habe sie bereits in den (…)

Rock am Ring hofft auf spontane Besucher

Die Zwillingsveranstaltungen Rock am Ring und Rock im Park läuten die Festivalsaison ein. In der Eifel und in Nürnberg werden (…)