nofilter: Schulprojekt soll Selbstbild der Jugendlichen stärken

Wenn wir so durch die sozialen Medien scrollen, dann sehen wir meist glückliche Menschen, deren Aussehen und Leben auf den ersten Blick perfekt erscheint. Oft sind es aber nur gestellte Eindrücke, die durch Filter stark bearbeitet sind. Viele junge Menschen wollen diesem Idealbild nacheifern. Die Folge sind Depressionen, Essstörungen oder nicht notwendige Schönheits-Operationen. Das Jugendmedienzentrum T1 im Landkreis Tirschenreuth hat deshalb ein neues Schulprojekt mit dem Titel #nofilter gestartet. Die Schüler haben in kleinen Übungen die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren und sich klar zu machen, welche Werte und Ressourcen sie in ihrem Leben zur Verfügung haben. Ziel ist es auch, eine kritische Sichtweise auf die Medien zu generieren und somit letztendlich auch das eigene Selbstbild der Jugendlichen zu stärken.