Noch viele offene Ausbildungsstellen in der Region: Hofer Ausbildungsmesse am 7. Oktober

Das neue Schuljahr hat erst begonnen, gerade die älteren Schüler fragen sich aber vielleicht schon, was sie danach machen wollen. Auswahl gäbe es genug in der Region. Das will heute die 22. Hofer Ausbildungsmesse zeigen. Sebastian Peine ist Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit Bayreuth-Hof.

178 Aussteller kommen zur Ausbildungsmesse am 7. Oktober. Das ist Rekord, sagt Lena Ritter von den Wirtschaftsjunioren Hof. Die veranstalten die Messe an der Freiheitshalle. Dieses Jahr wird die gesamte Fläche der Freiheitshalle zum Messegelände.