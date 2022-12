Noch viel Luft nach oben: Digitalisierungsumfrage in oberfränkischen Betrieben

Autofahren mit Navi oder bargeldloses Bezahlen an der Supermarktkasse – Die Digitalisierung ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Alltags. In den oberfränkischen Unternehmen muss in der Hinsicht aber noch einiges passieren. Das hat die jüngste

Digitalisierungsumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth jetzt ergeben. Demnach kritisieren knapp 15 Prozent der Betriebe in Oberfranken, dass sie nicht mal Zugang zu schnellem Internet haben. Außerdem hätten viele Unternehmen nicht genug Zeit, um sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen zu können. Dazu kommen noch hohe Kosten. Die Betriebe wünschen sich deswegen vor allem besseren Zugang zu Fördermitteln, um neue Geschäftsmodelle und Technologien umsetzen zu können. Digitalisierung sei nämlich wichtig, um in der aktuellen Energiekrise wettbewerbsfähig zu bleiben, so der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfram Brem.