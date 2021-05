In der Stadt Hof sind heute schon einige Lockerungen in Kraft getreten. Zum Beispiel fällt die Ausgangssperre weg, und das Einkaufen ist wieder ohne negativen Corona-Test möglich. Jetzt gibt es noch mehr gute Nachrichten aus dem Hofer Rathaus: Ab morgen (27.5.) sind nämlich weitere Lockerungen möglich. Was dann wieder geht, weiß Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Die Inzidenz in der Stadt Hof liegt heute bei rund 59.