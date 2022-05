Noch immer kein Pächter fürs Kornberghaus gefunden: Neue Ausschreibung läuft bayernweit

Im März letzten Jahres war in Deutschland noch Lockdown. Wir waren also viel zuhause. Trotzdem haben sich im März 2022 weniger Unfälle (…)

Verkehrsunfälle in Bayern: Weniger Tote und Schwerverletzte im März

Das Thema Energie ist momentan so präsent wie nie. Deutschland möchte schließlich unabhängig von russischem Gas werden. Damit sich (…)

In der Euroherz-Region gibt es viele Gebäude die leer stehen. Eine Sanierungsberatung soll dagegen helfen. Wer in Zukunft ein großes (…)

Kitchen on the Run in Hof: Integration durch gemeinsame Kochabende

Seit 2013 unterstützt der Berliner Verein „Über den Tellerrand“ Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund dabei, sich (…)