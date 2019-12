Noch ein neuer Spieler: Mechel unterstützt die Selber Wölfe

Im Moment stehen beim VER Selb einige Veränderungen an. Jetzt gibt der Verein bekannt, dass noch ein neuer Spieler das Team unterstützt: Andreas Mechel von den Tölzer Löwen wurde heute als Torhüter verpflichtet. Der 28-jährige stammt aus dem Nachwuchs des TEV Miesbach und ist in den letzten fünf Spielzeiten unter anderem für Bad Tölz in der DEL 2 aktiv gewesen. Trainer und Vorstand des VER haben Handlungsbedarf gesehen: Sowohl Niklas Deske, als auch Manuel Kümpel, fallen im Tor noch krankheits- und verletzungsbedingt aus. Die etatmäßige Nummer 3, Timon Bätge, wird in der U20 gebraucht.

Trainer Henry Thom teilt mit, dass er erfreut ist, dass Andreas Mechel als Torhüter die Wölfe in der anstehenden wichtigsten Phase der Saison unterstützen wird.

Mechel soll bereits am Freitag beim Derby gegen die Blue Devils Weiden das Wölfe-Trikot tragen.