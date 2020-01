Noch ein Kandidat: Florian Wiessner will Bürgermeister in Naila werden

Langsam geht es Schlag auf Schlag. Bis zur Kommunalwahl in Bayern sind es nicht mal mehr zwei Monate. Die Kandidaten für das Bürgermeisteramt bringen sich in Stellung. In Naila will Frank Stumpf von der Freien Wählergemeinschaft Naila gerne Chef im Rathaus bleiben. Baul-Bernhard Wagner von der CSU tritt auch an. Jetzt kommt noch ein Kandidat dazu.

Florian Wiessner will für die aktiven Bürger Naila auf den Chefsessel im Rathaus. Das hat die Wählervereinigung Radio Euroherz bestätigt. Wiessner ist außerdem Gründer des Nailer Ortsverbands von „Die Partei“. Da die aber noch nicht im Stadtrat vertreten ist, müsste sie erst eine gewisse Anzahl an Unterstützern finden.