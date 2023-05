Haarspray, Batterien und Medikamente haben wir wahrscheinlich alle zuhause. Solche Produkte enthalten aber Giftstoffe und müssen deshalb gesondert entsorgt werden. Das könnt ihr heute heute Nachmittag in Schwarzenbach am Wald machen. Bis 17 Uhr steht das Problemstoffmobil des Abfallzweckverbands Hof am Wertstoffhof. Es werden heute auch nur solche Problemabfälle angenommen – Wertstoffe könnt ihr dort heute nicht abgeben. Mehr Infos findet ihr hier.