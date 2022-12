Nix mit Skifahren: Zu warm im Fichtelgebirge

Bei vier/ fünf Grad plus geht nichts mit Skifahren. Rund um den Ochsenkopf ist der Schnee weggetaut, die Lifte haben nur eine Woche nach dem Ski-Opening ihren Betrieb wieder eingestellt – es ist zu warm.

Dabei hatte noch kurz vor Weihnachten alles so gut ausgesehen. Kalt genug für künstlichen, sparsam aufgebrachten Schnee, dazu bisschen Naturschnee von oben und zumindest am Ochsenkopf, in Fleckl und an der Bleaml-Alm in Neubau war Skifahren möglich. Jetzt verkündet der Schneebericht der Touristinformation, dass auch die Loipen unbefahrbar sind – die Skifahrer müssen also erstmal wieder Pause machen im Fichtelgebirge.