Night of light: Gebäude erstrahlen heute in rot

Wer heute Abend (22.06.,MO) in der Region unterwegs ist, sieht womöglich viele Gebäude rot angestrahlt. Heute findet nämlich die Aktion Night of light statt. Sie soll auf die Situation der Kunst- und Kulturszene in der Corona-Krise aufmerksam machen. Seit Mitte März hat diese Branche nämlich keine Einnahmen machen können. Auch ein regionaler Veranstalter ist heute dabei: Cenk Uzun von einer Veranstaltungsfirma in Helmbrechts:

Uzun wird heute in Helmbrechts das Rathaus und das Textilmuseum rot anstrahlen. Ab 22 Uhr werden bundesweit die Lichter rot leuchten.