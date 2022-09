Nierenstein-Operation bei Bayern-Stürmer Choupo-Moting

Bayern Münchens Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hat sich in der vergangenen Woche einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen. «Ich hatte letzte Woche eine Nierenstein-Operation. Die OP ist gut verlaufen und ich bin wieder im Aufbautraining», schrieb der 33 Jahre alte Fußball-Profi am späten Donnerstagabend auf Instagram zu einem Bild von sich in einem Krankenhausbett.

Zuvor hatte es keine genauen Angaben zum Fehlen des Mittelstürmers gegeben. Offen ist, wann der kamerunische Nationalspieler wieder ins Mannschaftstraining der Bayern einsteigen kann.