Niemeier-Haustechnik-Cup: Deggendorfer SC gegen Selber Wölfe

In zwei Wochen starten die Selber Wölfe in die neue DEL2-Saison. Dafür ist nun auch der Kartenvorverkauf gestartet. Währenddessen bereitet sich das Eishockey-Team am Wochenende beim Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf vor. Im vergangenen Jahr haben die Selber Wölfe das Turnier gewonnen und gehen damit als Favorit ins Rennen. Verteidiger Alex Großrubatscher trifft dort auf sein ehemaliges Team:

Weitere Teilnehmer neben dem Deggendorfer SC sind die Heilbronner Falken und die Unterland Cavaliers aus Südtirol. Um 16 Uhr stehen die Selber Wölfe gegen Deggendorf auf dem Eis. Gegen wen sie morgen spielen, entscheidet sich aus dem Ergebnis der anderen Partie.