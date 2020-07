Gerade jetzt im Sommer ist der Hofer Untreusee ein beliebtes Ausflugsziel. Wer nach einem schönen Bad mit dem Bus nach Hause fahren will, muss nicht mehr fürchten, gleich wieder nass zu werden, wenn es regnet. An der Haltestelle gibt es nämlich seit dieser Woche ein neues Bushäuschen. Der Hofer Seniorenrat hatte die Idee dazu, die Stadtwerke Hof haben es in den vergangenen Wochen gebaut. Insgesamt hat das Bushäuschen 14.000 Euro gekostet.

© Stadtwerke Hof