„Niedrigster Schuldenstand seit über 20 Jahren“: Stadt Naila verabschiedet Haushalt

Die Stadt Naila hat ihren Haushalt verabschiedet. Gut 24 Millionen Euro beträgt der Haushalt. Dazu kommen Schlüsselzuweisungen in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro. Den Stabilisierungshilfen sei es auch zu verdanken, dass die Stadt Naila viele Maßnahmen umsetzen kann. Kredite braucht die Stadt nicht aufnehmen, die Schulden der Stadt liegen bei 3,5 Millionen Euro. Das sei der niedrigste Schuldenstand seit über 20 Jahren, so Bürgermeister Frank Stumpf. Zu den Investitionen in diesem Jahr gehören Beschaffungen für den Brandschutz und die Freiwillige Feuerwehr in Marxgrün. Weitere Ausgaben plant die Stadt für die Grund- und Mittelschule, die Städtebauförderung, die Stadtentwicklung und das neue Dorfgemeinschaftshaus in Marlesreuth. Dieses Jahr kann die Stadt auch die Umnutzung des ehemaligen WEKA-Gebäudes zum Bürger- und Familienzentrum fortsetzen. Auch mehr Kinderbetreuungsplätze soll es geben. Das BRK will einen Neubau für 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen bauen. Auch dafür sieht die Stadt Naila im Haushalt eine Investition in Millionenhöhe vor.